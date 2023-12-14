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İlk Türk uzay yolcusu Avcı'nın uzaya çıkacağı tarih belli oldu! 9 Ocak 2024'te gidiyor

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın 9 Ocak 2024’te, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte uzaya gidecek. Avcı, orada 12 ayrı deney yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapacak ilk Tük Uzay Yolcusu Alper Gezer Avcı’nın 9 Ocak 2024’te uzaya gideceğini açıkladı. Bakan Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezer Avcı’nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi.

Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk Bayrağı,16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor. Videoda; Alper Gezer Avcı, görev armasının detaylarını anlattı.

13 farklı deney yapacak

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.


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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

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