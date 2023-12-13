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DÜNYA

İsrail soykırımının kan donduran kanıtları! Okula sığınan Gazzeli kadın ve çocuklar böyle infaz edildi! İşte o görüntüler...

İSRAİL'in Gazze'de bilinçli bir soykırım yürüttüğünün kanıtı görüntüler ortaya çıktı. İsrail askerleri bir okula sığınan kadın ve çocukları infaz edip cesetlerini üst üste yığıp bırakıp gitti. Aralarında yeni doğmuş bebekler de var! İşte o kan donduran görüntüler...

İsrail, Gazze'de kadın ve çocuklara yönelik olarak giriştiği soykırımın kanıtlarını gizleme gereği bile duymuyor. Gazzeli sivillerin sığındığı okulu basan İsrail askerleri içerideki tüm kadın ve çocukları infaz ettikten sonra cesetlerini üst üste yığıp bıraktı. O görüntüler kan dondurdu.

Okulda üst üste yığılmış cesetler...

Al Jazeera dünyayı ayağa kaldıran görüntülere ulaştı! Al Jazeera'nın elde ettiği özel video ve görüntüler, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Jabalia mülteci kampının batısındaki El Faluja bölgesindeki Shadia Abu Ghazala Okulu'nda üst üste yığılmış cansız bedenleri gösteriyor.

İsrail askerleri okula sığınanları infaz etti

Görgü tanıkları, aralarında kadın, çocuk ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kişinin okula sığınırken İsrail güçleri tarafından infaz edilerek öldürüldüğünü söyledi. Olay yerindeki bir kadın Al Jazeera'ya şunları söyledi;

Aralarında yeni doğmuş bebekler de var!

"İsrail askerleri içeri girdi ve onlara ateş açtı. Bütün erkekleri aldılar, sonra sınıflara girdiler ve bir kadına ve onunla birlikte tüm çocuklara ateş açtılar." Kadın, öldürülenler arasında yeni doğmuş çocukların da olduğunu söyledi ve 'İsrail askerleri bu masum aileleri anında katletti' diye ekledi. Görüntüler ve görgü tanıklarının ifadeleri dünya infiale neden oldu.

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