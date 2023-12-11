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POLİTİKA

CHP'li Mustafa Sarıgül, Devlet Bahçeli'nin yanına gidip selamlaştı! Bahçeli ne ikram etti?

TBMM kulisinde dikkat çeken buluşma. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kuliste oturan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. İşte o anlar...

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Maraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yayına giderek selamlaştı. Sarıgül ile Öztunç'un, Bahçeli ile selamlaştığı anlar Gazete Duvar kameralarına böyle yansıdı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, yanında eğilerek kendisinin elini sıkan Sarıgül'le samimi diyaloğu ve önündeki sehpadan ikram yapması dikkat çekti. 

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