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DÜNYA

İsrail üçkağıdı! 'Hamas silah bırakıyor' diye çıplak Fiistinlileri oynattılar! Silah bir videoda sağ, diğerinde sol elde

GAZZE'de soykırım yapan İsrail, kurgu videolarla propaganda yapmaya çalışırken çok fena rezil oldu. İsrail ordusu “Hamas silah bırakıyor” propagandası için senaryo yazıp, çıplak soyduğu Filistinlileri oynattı. Ancak o videoda aynı kişinin görüntünün bir yerinde silah sağ elinde iken hemen peşindeki görüntüde sol elinde silahlı görünüyor.

Gazze'ye saldırılarına devam eden İsrail'in Filistinlilerin direnişini tamamen kırmak ve dünya kamuoyunu yanıltmak için çektiği kurgu videolardan biri daha ellerinde patladı. Geçtiğimiz günlerde Filistinli erkekleri 'bunlar Hamasçı' diye gözaltına alıp sadece iç çamaşırları kalacak şekilde soyduktan sonra kamyonlara doldurup götüren İsrail'in bu operasyonunun arkasından rezalet çıktı.

İlk anda sağ elindeki silah ikinci görüntüde solunda

İsrail ordusu, Jabalia mülteci kampında tutuklandığı iddia edilen Hamas savaşçılarını gösteren bir video yayınladı. Söz konusu videoda bir adamın askere doğru yürüdüğü ve sol elinde tüfek, sağ elinde ise el tabancası verdiği görülüyor. Videonun farklı bir versiyonun ortaya çıkması, klibin sahnelenmiş olduğunu gözler önüne serdi.

Aynı videoyu tekrar tekrar çektiklerinin kanıtı

BBC Verify, görüntülerin Jabalia mülteci kampının kuzeyindeki Beyt Lahia'daki bir BM okulunun önünde olduklarını tespit etti. Videoyu kare kare inceleyen BBC şu değerlendirmede bulundu; "İlk olarak güneşin konumu nedeniyle çekildiğini bildiğimiz bir videoda, adamın sağ elindeki silahı kaldırımda üst üste koyduğu görülüyor. Bir sonraki videoda, güneş batarken adam, sol elindekilerin üzerine farklı bir silah yerleştiriyor. Durağan görüntüler bu sekansı doğruluyor ve kayıt altına alıyor." 

Teslim mi etti, yoksa silah tehdidiyle...

Görüntüler ile ilgili hala bazı soru işaretleri olduğunun altını çizen BBC 'Adamın silah zoruyla tutulduğu ve ekran dışından talimatlar verildiği dikkate alındığında, silahları "teslim mi ettiği" yoksa sadece talimat verildiği gibi hareket edip etmediği belli değil. Zaten iç çamaşırları ile bırakılan bir adamın silahları kendi üzerinde gizlemiş olamayacağı göz önüne alındığında, İsrail birliklerinin bu silahlardan haberi olmaması pek olası görünmüyor' dedi.

Hamasçı denen kişi Gazzeli esnaf çıktı

BCC bu durumun gerçek bir teslimiyet eylemi yerine kamera karşısında gerçekleştirilmiş olabileceğini düşündürdüğünü yazdı. Katar merkezli Al Jazeera ise videodaki şahsın Gazze'de tanınmış, alüminyum atölyesi olan bir kişi olduğu ve Gazze'nin kuzeyinde farklı bir kasabadan kaçırıldığını ortaya çıkardı. Katar merkezli haber platformu 'bu videoya daha yakından bakıldığında bunun kurgu olduğu ortaya çıkıyor' sonucuna ulaştı.

Videolar başka bir amaca hizmet ediyor!

Al Jazeera 'Gerçek mi, kurgu mu: İsrail gerçekten 'Hamas savaşçılarını' teslim mi alıyor?' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi; "Silahlı video gösterisi, İsrail ordusunun suçlarını Batılı izleyiciler önünde örtbas etmeye yönelik umutsuz bir girişimi olsa da, Filistinli erkek ve oğlan çocuklarının aşağılanmasını gösteren görüntülerin ve görüntülerin yayınlanması başka bir amaca hizmet ediyor. İsrail halkının moralini yükseltirken Filistinlilerin moralini bozmayı amaçlıyor. Bu, Filistinlilerin acımasızca öldürülmese bile bastırılması ve tahakküm altına alınması gereken bir halk olarak görüldüğü işgal ideolojisinin açık bir yansımasıdır."

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