Kocaeli'de TikTok'ta müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı! 'Her gece canım istiyor...'
'Laz Kızı'ndan sonra Kocaeli'de sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın, ihbar sonucu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kocaeli'de sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın, ihbar sonucu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'na müstehcen yayın yapıldığına dair ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Gölcük'te yaşayan F.H.'yi (43) 'müstehcenlik' suçundan gözaltına aldı.