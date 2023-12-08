BIST 7.973
DOLAR 28,99
EURO 31,27
ALTIN 1.890,41
DÜNYA

Gazze'de erkekler sokakta çırıl çıplak soyulup gözaltına alındı! Kamyona bindirip götürdüler

İSRAİL, soykırıma devam ettiği Gazze'de tolu gözaltılara başladı. İsrail askerleri sokak ortasında çırıl çıplak soyduğu Gazzeli erkekleri arkadan kelepçeleyip kamyon kasalarına doldurarak gözaltına almaya başladı. İste İsrail barbarlığından son görüntüler... İsrail medyası “Onlar Hamas ajanları” derken, Hamas, "Nazi toplama kamplarına benziyor"

İsrail güçlerinin Gazze sokaklarında onlarca sivil Filistinli erkeği gözaltına alıp açıklanmayan bir yere götürmeden önce kıyafetlerini çıkardığını gösteren görüntüler ortaya çıktı. İsrail Telegram sayfalarında ve medyada yayınlanan görüntülerde düzinelerce erkeğin kıyafetleri çıkarılmış, gözleri kapatılmış ve elleri bağlanmış bir şekilde toplandığı görülüyor.

Gözaltına alınanlar arasında gazeteciler de var

Bazı videolarda soyunmuş erkekler kamyonlara bindirilirken görülüyor. Erkeklerin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yerlerinden edilmiş ailelerin barındığı evlerden ve okullardan toplandığı bildirildi. Al Araby Al Jadeed için çalışan bir gazeteci olan Diaa al-Kahlout’un da bu kişiler arasında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasında doktorlar, akademisyenler, gazeteciler ve yaşlıların da bulunduğu söyleniyor.

7 kişi emirlere hızlı uymadığı için öldürüldü

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor’e göre bir görgü tanığı en az yedi kişinin askerlerin emirlerine yeterince hızlı uymadıkları için askerler tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi. İsrail askerleri Perşembe günü Beyt Lahya’daki Khalifa Bin Zayed al-Nahyan ve Aleppo okullarını günlerce kuşattıktan sonra baskın düzenledi.

Her yeri keskin nişancılarla sardılar!

Bölge sakinleri ve muhabirler tarafından çekilen görüntülerde İsrailli keskin nişancıların Halife okulunun yakınındaki evlerin çatılarında mevzilendiği görülüyor. Bir başka videoda ise Halife okulunun avlusuna saçıldığı bildirilen ölü erkek cesetleri görülüyor.

Herkesi okullardan zorla çıkardıktan sonra İsrail askerleri erkekleri tutukladı ve kadınlarla çocukların yaya olarak kaçmasına izin verdi.

İsrail, nereye götürdüğünü açıklamadı

Askerler daha sonra Beyt Lahia’daki bazı mahallelerde ev ev dolaşarak, erkekleri tutuklamadan önce mahalle sakinlerini uzaklaştırdı ve bazı evleri ateşe verdi. Toplanan erkeklerin nereye götürüldükleri belli değil. İsrail ordusu toplu tutuklamalar hakkında yorum yapmadı.

Bazı İsrail medyası bu kişilerin “muhtemel” Hamas ajanları olduğunu söyledi ancak daha fazla ayrıntı verilmedi. Hamas’ın siyasi bürosunun bir üyesi olan Usame Hamdan, grup üyelerine yönelik toplu tutuklamalar yapıldığını reddetti ve tutuklamaları “Nazi toplama kamplarına” benzetti.

Al Araby TV’ye verdiği demeçte görüntülerin “askeri operasyonlarla hiçbir ilgisi olmayan silahsız sivillerin tutuklanmasını ve istismar edilmesini” gösterdiğini söyledi

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meral Akşener işine son vermişti! Murat İde medyaya geri döndü! Cem Küçük'le program yapacaklar
Meral Akşener işine son vermişti! Murat İde medyaya geri döndü! Cem Küçük'le program yapacaklar
Hava basılan lastik patladı! Bir kişi yaralandı
Hava basılan lastik patladı! Bir kişi yaralandı
Genç kıza akran dayağı! Gezelim' diye dışarı çağırdılar, tuvalette darp edip o anları kayda aldılar
Genç kıza akran dayağı! Gezelim' diye dışarı çağırdılar, tuvalette darp edip o anları kayda aldılar
81 ilde eş zamanlı 'Çengel' operasyonu: 23 ton sahte ve kaçak alkole el konuldu
81 ilde eş zamanlı 'Çengel' operasyonu: 23 ton sahte ve kaçak alkole el konuldu
Diyarbakır’da boş bina kendiliğinden çöktü
Diyarbakır’da boş bina kendiliğinden çöktü
Ankara'da başıboş sokak köpeği sürüsü okula giden çocuğa saldırıp parçaladı!
Ankara'da başıboş sokak köpeği sürüsü okula giden çocuğa saldırıp parçaladı!
Fatih Portakal, Muharrem İnce'yi duydu küplere bindi! 'Tek o kalsa yine Muharrem İnce'ye oy vermem! Güvenmiyorum...'
Fatih Portakal, Muharrem İnce'yi duydu küplere bindi! 'Tek o kalsa yine Muharrem İnce'ye oy vermem! Güvenmiyorum...'
Öğrencilere korkudan çığlık attıran yıkımla ilgili inceleme başlatıldı
Öğrencilere korkudan çığlık attıran yıkımla ilgili inceleme başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Hakan Atilla: “Denizbank’ı tamamen bu işin dışında tutmak mümkün değil”
Hakan Atilla: “Denizbank’ı tamamen bu işin dışında tutmak mümkün değil”
Zafer Partisi yöneticisi: Ben Ümit Özdağ'ı Allah olarak görüyorum, ona tapıyorum!
Zafer Partisi yöneticisi: Ben Ümit Özdağ'ı Allah olarak görüyorum, ona tapıyorum!
Ali Babacan, Gazze’de katledilen siviller için ağladı
Ali Babacan, Gazze’de katledilen siviller için ağladı