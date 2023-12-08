Gazze'de erkekler sokakta çırıl çıplak soyulup gözaltına alındı! Kamyona bindirip götürdüler

İSRAİL, soykırıma devam ettiği Gazze'de tolu gözaltılara başladı. İsrail askerleri sokak ortasında çırıl çıplak soyduğu Gazzeli erkekleri arkadan kelepçeleyip kamyon kasalarına doldurarak gözaltına almaya başladı. İste İsrail barbarlığından son görüntüler... İsrail medyası “Onlar Hamas ajanları” derken, Hamas, "Nazi toplama kamplarına benziyor"

İsrail güçlerinin Gazze sokaklarında onlarca sivil Filistinli erkeği gözaltına alıp açıklanmayan bir yere götürmeden önce kıyafetlerini çıkardığını gösteren görüntüler ortaya çıktı. İsrail Telegram sayfalarında ve medyada yayınlanan görüntülerde düzinelerce erkeğin kıyafetleri çıkarılmış, gözleri kapatılmış ve elleri bağlanmış bir şekilde toplandığı görülüyor.

Gözaltına alınanlar arasında gazeteciler de var

Bazı videolarda soyunmuş erkekler kamyonlara bindirilirken görülüyor. Erkeklerin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yerlerinden edilmiş ailelerin barındığı evlerden ve okullardan toplandığı bildirildi. Al Araby Al Jadeed için çalışan bir gazeteci olan Diaa al-Kahlout’un da bu kişiler arasında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasında doktorlar, akademisyenler, gazeteciler ve yaşlıların da bulunduğu söyleniyor.

7 kişi emirlere hızlı uymadığı için öldürüldü

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor’e göre bir görgü tanığı en az yedi kişinin askerlerin emirlerine yeterince hızlı uymadıkları için askerler tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi. İsrail askerleri Perşembe günü Beyt Lahya’daki Khalifa Bin Zayed al-Nahyan ve Aleppo okullarını günlerce kuşattıktan sonra baskın düzenledi.

Her yeri keskin nişancılarla sardılar!

Bölge sakinleri ve muhabirler tarafından çekilen görüntülerde İsrailli keskin nişancıların Halife okulunun yakınındaki evlerin çatılarında mevzilendiği görülüyor. Bir başka videoda ise Halife okulunun avlusuna saçıldığı bildirilen ölü erkek cesetleri görülüyor.

Herkesi okullardan zorla çıkardıktan sonra İsrail askerleri erkekleri tutukladı ve kadınlarla çocukların yaya olarak kaçmasına izin verdi.

İsrail, nereye götürdüğünü açıklamadı

Askerler daha sonra Beyt Lahia’daki bazı mahallelerde ev ev dolaşarak, erkekleri tutuklamadan önce mahalle sakinlerini uzaklaştırdı ve bazı evleri ateşe verdi. Toplanan erkeklerin nereye götürüldükleri belli değil. İsrail ordusu toplu tutuklamalar hakkında yorum yapmadı.

Bazı İsrail medyası bu kişilerin “muhtemel” Hamas ajanları olduğunu söyledi ancak daha fazla ayrıntı verilmedi. Hamas’ın siyasi bürosunun bir üyesi olan Usame Hamdan, grup üyelerine yönelik toplu tutuklamalar yapıldığını reddetti ve tutuklamaları “Nazi toplama kamplarına” benzetti.

Al Araby TV’ye verdiği demeçte görüntülerin “askeri operasyonlarla hiçbir ilgisi olmayan silahsız sivillerin tutuklanmasını ve istismar edilmesini” gösterdiğini söyledi