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POLİTİKA

Zafer Partisi yöneticisi: Ben Ümit Özdağ'ı Allah olarak görüyorum, ona tapıyorum!

ZAFER Partisi üyelerinin sosyal medya platformunda açtıkları sohbet odasında skandal konuşmalar. Zafer Partisi Güneydoğu Bölge Başkanı Mahmut Tatar'ın sözleri 'yok artık' dedirtti.

Zafer Partisi yöneticleri sosyal medyada sohbet odası açıp, parti içi meseleleri masaya yatırdı. O odada, Zafer Partisi Güneydoğu Bölge Başkanı Mahmut Tatar'ın Ümit Özdağ'la ilgili skandal ifadeleri ifşa oldu.

"Ben Ümit Özdağ’ı Allah biliyorum, Allah olarak tanıyorum" diyen Mahmut tatar, "Ben Ümit Özdağ'a tapıyorum" dedi. Diğer partililerin "Abi yapma bu Ümit Özdağ'a zarar veriyor" uyarısı üzerine Tatar, "Herkes kendine bir Allah seçiyor, ben de Ümit Özdağ'ı seçmişim çok mu" diye karşı çıktı.

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