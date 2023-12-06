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MEDYA

Dilan-Engin Polat çiftinin avukatları Hüseyin Kaya konuştu

Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, "Dilan Polat, elimi öptü. Elini silmeden abi, Engin'e gideceksin o elini Engin'de öpsün dedi. Bu elim iki kişinin aşkına objelik yaptı, nesne olmaktan çıktı. Engin' e götürdüm, öptü." dedi. Kaya, Engin Polat'ın namaza başladığını, Dilan Polat'ın bazı sureleri ezbere bildiğini ve okuduğunu söyledi.

Türkiye uzun süredir Engin Polat ve Dilan Polat çiftini konuşuyor.

Sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçileri bulunan çift, yaptıkları paylaşımlarla oldukça gündeme geliyordu. 

Polat çifti, paylaşımlarında sadece lüks yaşamlarını değil aşklarını da ilan ettiler.

Bu karşılıklı aşk çoğu zaman pahalı hediyeler olarak sosyal medyaya yansıdı.

Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin aşkını demir parmaklıklar da engelleyemedi.

Ayrı hapishanelerde olmaları bile buluşmalarının önüne geçemedi. 

Onları buluşturan ise avukatları Hüseyin Kaya’nın eliydi. 

Kaya, Dilan Polat’ın zekası ve eşine aşkını ortaya koyan hareketini ilk defa ankaramasasi.com’a anlattı.

"Bu elim iki kişinin aşkına objelik yaptı"
Kaya, şu ifadeleri kullandı;

"Ver elini öpeyim dedi, iyi dedim. Ben pek elimi öptürmeyi sevmem. Sonra birden cin gibi ne dedi biliyor musunuz? Elini silmeden abi, Engin'e gideceksin o elini Engin'de öpsün. Bu elim iki kişinin aşkına objelik yaptı, nesne olmaktan çıktı. Engin' e götürdüm, öptü. Engin sakalları kesti, saçları kesti, namaza başladı. Kitap okuyor. Dilan Polat, "İnşirah" suresini Arapçasından okuyor. Birkaç sureyi biliyor. "

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