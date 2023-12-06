Dinamitle patlatılan 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Depremin vurduğu Hatay’da dinamitle patlatılan 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkım kameraya saniye saniye yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay’da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi’nde de 10 katlı bina dinamitle patlatılarak yıkıldı.

Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar kameraya yansırken, yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.