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Naci Görür ağlaya ağlaya uyardı! Depremde bu 18 şehrin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak

Türkiye'nin en önemli deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür, bu kez 18 şehri birden uyardı. Deprem konusunda en tehlikeli 18 şehri açıklayan Naci Görür, "Bu illerin kaderi üzülerek söylüyorum, Maraş ve Hatay gibi olacak" dedi. Deprem gecesi yaşanan bir hikayeyi anlatan Prof. Dr. Görür gözyaşlarına hakim olamadı.

Bursa'da dün meydana gelen ve İstanbul bayta olmak üzere birçok ili sallayan 5.1'lik deprem, tüm dikkatleri yeniden deprem uzmanlarına ve yaptıkları uyarılara çevirdi. Deprem konusunda ilk akla gelen isimlerden olan yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür,  bu kez isim vererek 18'ili uyardı. Görür, "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Maraş, Hatay gibidir." dedi.

Hangi illerde büyük deprem bekleniyor?

Peki hangi iller fay hattı üzerinde? Görür tek tek sıraladı; Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari...

Kayıp anormal derecede fazla olur!

Görür ayrıca bu illerle ilgili olarak, "Direkt fayın üzerinde yaşıyor bu iller. Bunların altındaki faylar oldukça güçlü. Ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturmaya kapasiteleri var." ifadelerini kullandı. Sözlerine ekleme yapan Görür 18 ili kastederek, "Orada deprem olursa zarar ve kayıp anormal derecede fazla olur." dedi.

Adana'da uyardığı apartman sakinleri...

Öte yandan Naci Görür deprem gecesi yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Görür, duygulandıran anısını şu sözlerle anlattı; "Adana'da biz sizin uyarılarınız üzerine gittik komşularla konuştuk. Bir apartmandaki sıkıntılı durumu oradakilere izah ettik. O apartmadakiler bunu kabul etmemiş. Beni dinleyen kişi 'bizim halimiz vaktimiz yerindeydi, biz oradan ayrıldık' diyor. Şimdi size hayır diyenlerin hiçbiri yaşamıyor diyor. Erkenek'te bir grup bana video göndermiş. "Hocam size saygılar sunarız. Siz çok uyardınız. Biz dinlemedik. Şimdi Erkenek yok" diyor.

Naci Görür: 4-5 saat ağladım!

- Depremin olduğu gün saat 6'ya doğru benim telefonum çaldı. Ben telefonumu genelde açık bırakırım. Çünkü uygunsuz saatte çaldıysa ya çocuklar ya da deprem olmuştur. Gazeteciler beni aramaz o saatte. Ben kalktım o saatte baktım beni Whatsapp'tan biri görüntülü arıyor. Bir hanım gördüm. Önce tam anlamadım. Loş bir ışıkta saç baş karışık. Tam görünmüyor da bir baktım yanında da bir kız çocuğu var, kızı... "Hocam bizi kurtar" diyor. Yani düşünün o sabah ben mübalağasız 4 5 saat ağladım.

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