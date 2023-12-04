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Deprem anı! Özgür Erdursun emekli maaş zammını anlatırken deprem oldu işte o anlar

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, canlı yayında emekli aylıklarına yapılacak zammı anlatırken Bursa merkezli 5.1 şiddetindeki depreme yakalandı. O anlar kameralara yakalandı.

Marmara Bölgesi'nde Bursa'nın Mudanya ilçesi merkezli 5.1 şiddetinde deprem oldu. Deprem İstanbul ve Bursa başta olmak üzere bölgedeki birçok şehirde paniğe neden olurken, deprem anı canlı yayında kameralara yansıdı. 

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına yapılacak zammı canlı yayında anlatırken deprem başladı. Büyük sarsıntı sırasında Erdursun paniklerken, sallantı canlı yayında kameralarca an be an görüntülendi. 

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