Erdoğan şarkı söyledi! 'Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor' deyince...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir toplantıda şarkı söyledi. Erdoğan'ın şarkının sözlerini "Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor" demesi gülüşmelere neden oldu.

Sık sık fırsat bulduğu anlarda şarkı söylemesiyle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez kanun ve saz ekibi eşliğinde şarkı söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevresindekiler de eşlik etti.

Erdoğan'ın "Bana her şey seni hatırlatıyor" şeklindeki şarkı sözlerini "Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor" diye değiştirmesi herkesi güldürdü. Erdoğan, CHP'nin takaüt genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Bay Kemal" diye bahsediyordu.