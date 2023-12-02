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Cuma namazını kılan babanın sırtına küçük oğlu çıkarsa... O anlar güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Sultangazi'de dün cuma namazında secdeye giden babasının sırtına çıkarak devrilmesine neden olan küçük çocuk cemaati de güldürdü. Yaşanan o anlar camiye ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 50. Yıl Mahallesi’nde yaşandı. Cuma namazı için 4 yaşlarındaki oğlu ile birlikte camiye gelen bir baba, namazını kılmaya başladı. O esnada merakla çevreyi izleyen küçük çocuk, babasının secdeye gittiğini fark ederek sırtına çıktı.

İlk hamlesinde başarılı olamayan ufaklık, ikinci seferde ise secdeye giden babasının sırtına çıkmayı başardı. Bunun üzerine oğlunun düşmemesi için ağır hareketler ile ayağa kalkmaya çalışan baba dengesini kaybederek geriye doğru düştü.

Namazını bozmayan baba tekrar ayağa kalkarak imama uymaya devam etti. Yaşanan o gülümseten anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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