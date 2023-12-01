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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur; faillerinden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesabı sorulmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan "Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur; faillerinden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesabı sorulmalıdır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

Dünyamız koronavirüs salgını ve Ukrayna - Rusya savaşının ardından şimdi de Gazze'deki katliamların acı sonuçlarıyla karşı karşıya bulunuyor. Türkiye, tüm krizlerde barışın yanında olmuş; adalet ve hakkaniyet temelinde çözüm için çalışmıştır.

İklim değişikliğine de bu perspektiften yaklaşıyoruz. 2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefini öngörüyoruz. Jeotermal kurulu gücünde dünyada 4.'yüz. 2053'te yenilebilir enerjiyi yüzde 59'a çıkarmayı planlıyoruz. İklim finansmanı kaynaklarına daha adil şekilde erişebilmemiz büyük önem arz ediyor. 6 Şubat'taki depremlerin yol açtığı yaraları hızla sarıyoruz.

"MUTLAKA HESABI SORULMALIDIR"

İsrail saldırıları sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmesi, hiçbir şekilde meşru gösterilemez.

Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur; faillerinden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesabı sorulmalıdır.

Türkiye olarak her türlü sorumluluğu almaya hazırız.

1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının hedefini gördük. Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür.

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