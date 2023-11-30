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Atatürk'e benzeyen kişiye bir takipçisinden CHP milletvekilliği önerisi: Görsellik olur en azından

Tiktok’ta yayın yapan Atatürk’e benzeyen bir vatandaşa takipçisinden CHP milletvekilliği önerisi geldi. Melek Yüzlüm kod adlı hayranı canlı yayında "Siz neden CHP'den milletvekilliğini koymuyorsunuz. Sayenizde CHP kazanır. Bayağı faydanız olur ülkemiz için. Görsellik olur en azından." dedi.  

Tiktok, Atatürk'ü istismar edenlerin uğrak yeri oldu. Atatürk'e olan benzerlikler kullanılarak bağış toplanıyor..

Atatürk'e benzeyen bir kişi, Tiktok'ta açtığı canlı yayında ilginç bir teklifle karşılaştı.

Melek Yüzlüm kod adlı hayranı canlı yayında "Siz neden CHP'den milletvekilliğini koymuyorsunuz. Sayenizde CHP kazanır. Bayağı faydanız olur ülkemiz için. Görsellik olur en azından." dedi.

Atatürk'e benzeyen kişi ise bu öneriye "siyasete girmek istemiyorum" yanıtını verdi.

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