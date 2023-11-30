Tefeciler, Seçil Erzan'ı evinden alıp boş arazide tehdit etti, o anları da videoya çektiler! İşte o video

Fatih terim Fonu adı altında futbol camiasını milyonlarca dolar dolandıran bankacı Seçil Erzan'ın, tefeciler tarafından zorla evinden alınıp boş bir araziye götürülerek tehdit edildiği anların videosu ortaya çıktı. Erzan'ın yüzünün gözünün şiş olması dikkat çekti. İşte o olay video...

Futbol camiasını milyonlarca dolar dolandıran bankacı Seçil Erzan, ifadesinde 'tefeciler' tarafından tehdit edildiğini açıklamıştı. Tefecilerin Seçil Erzan'ı tehdit ettikleri anın videosu ortaya çıktı. Erzan'ın evinden alınarak boş bir araziye götürüldüğü ve araç içinde zorla kendisine söylenenleri tekrarladığı görülen video Kanal D Haber'de yayınlandı.

Ne derlerse tekrar et!

Çekilen görüntülerde Seçil Erzan, "Merhaba Süleyman Amca. Sana vermiş olduğumuz Muci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum. Onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma." ifadelerini kullanıyor.

Erzan'ın bahsettiği 'Muci' kim?

Erzan'ın Muci diye bahsettiği kişi ise iddianamede adı geçen ve aynı zamanda Erzan'ın üniversiteden arkadaşının eşi İranlı tefeci Hakkani olduğu belirtiliyor.

Tefeciden 10 milyon lira aldı

İranlı Hakkani'nin de saadet zincirinde ve Erzan'a para verenlerden biri olduğu biliniyor. Hakkani'nin, Erzan'dan daha fazla para istemesi üzerine Erzan'ın Tefeci Süleyman Aslan'a giderek 10 milyon lira aldığı iddia ediliyor.

10 milyon liraya 14 milyonluk senet!

Erzan, İranlı Hakkani ile birlikte 10 milyon liraya karşılık 14 milyon liralık senet imzaladığını ve bunu elden ödediğini ifade etti. Erzan, "Ayrıca Süleyman Arslan 1 milyon 350 bin dolar daha para vermişti. Sonrasında ben 2 milyon 650 bin dolar şeklinde çok daha fazla bir parayı Süleyman Arslan'a ödedim. Bu zamana kadar Arslan'a çok fazla faiz ödedim." ifadelerini kullandı.

İranlı tefeci evinden alıp konuşturdu!

İranlı Hakkani, senette adı yazmasından dolayı borçlu görünüyordu. Bunun üzerine İranlı Hakkani, Erzan'ı evinden aldı. Arabasına bindirip boş bir araziye götürdü ve videoya çekti. Erzan'ın görüntülerde yüzünün şiş olması dikkat çekti.