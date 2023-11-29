Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir hakkında ifşalarda bulundu: Bu bir ihbardır!

Güzellik merkezi olan Ece Ronay, kendisiyle ilgili iddialarda bulunan eski eşi Mehmet Bilir’i ifşa etti. Ronay, yayınladığı videoda eşiyle ilgili "Kendi arabalarını kız kardeşinin eşinin dostunun üzerine yaptı... Denetimler bir şeyler patlarsa başına iş gelmesin diye Aka Motors'a koydu araçlarını gidip orada da bulabilirsiniz. Bu da bir ihbardır, mallarını kaçırıyor... Bu adam günlük 100- 200 bin TL postlar çekiyor. Ve işinin çok iyi olduğunu söylüyor. Bunu inceleyin" ifadelerini kullandı.

Bu günlerde adı gündemden düşmeyen ve son olarak da eski eşi Mehmet Bilir'den fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan Ece Ronay'ın ismi bu kez de güzellik salonlarıyla gündemde.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle başlayan kara para aklama soruşturmalarında güzellik salonlarının paravan olarak kullanıldığı iddiası gündemdeki yerini korurken, Ronay'ın eski Mehmet Bilir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mehmet Bilir: Kapıma silahlı adamlar geldi

Söylemezsem Olmaz canlı yayına telefonla bağlanan Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir, "Güzellik merkezlerini evlilik sürecimizde açtık. Sahnelere çıkmasın diye bütün hepsini ben açtım. Boşandıktan sonra ticarete birlikte devam etmek istedi. Boşandıktan sonra da iki tane güzellik merkezi açtı. Sonrasında tekrardan benimle yapamayacağını söyleyip, 'Ben sana bu parayı 6 ay sonra taksit taksit ödeyeceğim' deyip, daha sonra da bana yazdığı sözleşme ve senetlere itiraz edip bunları benim zorla yazdığımı beyan etti. Ben bu paramı talep ettiğim her süreçte kapıma silahlı adamlar geldi. Kendisi Dilan Polat özentisi bir arkadaştı." ifadelerini kullandı.

"Ece Hanım kapalı kutu yaşar"

"Şubeleri nasıl açıyor? Ekonomik imkanı var mıydı Ece'nin?" sorusunu yanıtlayan Bilir, "11 ayda 4 şube açtı. Ece Hanım kapalı kutu yaşar. Hiçbir zaman telefonu kurcalatmaz, banka hesaplarında ne var ne yok bilmem." dedi.

Ece Ronay'dan eski eşine: Seni cezaevine attırırım

Ece Ronay ise sosyal medyadan yayınladığı videoda eski eşine yönelik suçlamalarda bulunup 'seni cezaevine attırırım' diyerek tehdit etti.

"Bu da bir ihbardır, mallarını kaçırıyor"

Ronay videoda eski eşiyle ilgili şu ifadeleri kullanıyor: Kendi arabalarını kız kardeşinin eşinin dostunun üzerine yaptı. 2 tane arabası şu an Aka Motors diye bir yerde sergileniyor. Korkusundan o adamlara 'param yok' demek için, işte bu denetimler bir şeyler patlarsa başına iş gelmesin diye Aka Motors'a koydu araçlarını gidip orada da bulabilirsiniz. Bu da bir ihbardır, mallarını kaçırıyor.

"Bu adam günlük 100- 200 bin TL postlar çekiyor"

Bu adamı incelesinler. Benim güzellik merkezimin günlük cirosu belli. 10 bin lirayı zor çıkarıyorum ben. Bütün güzellik merkezlerim için geçerli. Bu adam günlük 100- 200 bin TL postlar çekiyor. Ve işinin çok iyi olduğunu söylüyor. Bunu inceleyin, beni de inceleyin.

Senin daha nelerini patlatırım. Seni cezaevine attırırım. Çete suçların, millete onu yaptırdın bunu yaptırdın.

Eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı

Klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil'in cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek dava açan şarkıcı Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'den psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü ileri sürmüştü. Eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı alan Ronay, şiddet gördüğü anları da yayınlamıştı.