Ayasofya Camisi ile ilgili korkutan görüntü! Kubbeden parçalar kopup cemaatin üzerine düştü!

Ayasofya Camisi'yle ilgili ortaya çıkan yeni görüntüler korkuttu. Ayasofya'nın tavanından kopan parçalar, camideki cemaatin hemen yanı başına düştü. O anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Ayasofya'nın bir an önce restorasyona alınmasını isteyen uzmanlar, aksi durumda muhtemel İstanbul depreminde Ayasofya'nın çökeceği uyarısında bulundu.

Ayasofya Camisi'nde korku dolu anlar yaşandı. Daha önce kapısından parçalar sökülen, duvarları büyü yapmak için kazınan, yüzlerce yıllık Kabe tasvirli çini panodan Kabe bölümünün çalındığı Ayasofya'dan gelen son görüntüler "Ayasofya çöküyor mu?" sorusunu sordurdu.

Rstorasyona alınması gündemde olan Ayasofya’nın kubbesinden beton parçalarının düştüğü ortaya çıktı. 2022’nin Eylül ayına ait olduğu bildirilen güvenlik kamerası görüntülerinde, Ayasofya’nın kubbesinden iki ayrı parçanın ziyaretçilerin oturduğu alana düştüğü görülüyor.

Ziyaretçilerin, parçaların düşmesi nedeniyle panik ve korkuyla uzaklaştığı anlaşılıyor. Yetkililer, “Kalabalığın yarattığı nemden dolayı çatıdan parçalar düşüyor ama önlem alınmıyor” iddialarını dile getirdi.

Restore edilmezse ilk depremde yıkılır!

Sanat Tarihi Derneği (STD) Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar, Birgün'e yaptığı açıklamada Ayasofya’nın bir an evvel restore edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Ayasofya restore edilmezse ilk depremde yıkılır. (...) Ayasofya’da yüzlerce kişinin aynı anda nefes alıp vermesi bile tarihi yapının ömrünü kısaltıyor. (...) Şimdi her gün binlerce kişi burada ve çok tehlikeli bu. Parçalar düşüyor ve bu da biliniyor. Acilen restore edilmezse kubbe insanların başına çökebilir. Parçalar tam bağlantı noktalarından düşüyor. Bir an önce kubbe restore edilmeli ve Ayasofya bir süre kapalı kalmalı. (...) En son büyük ve kapsamlı restorasyonu yaklaşık 500 yıl önce Mimar Sinan yaptı. Maalesef böyle giderse Ayasofya’nın kubbesinden parçalar düşmeye devam edecek. Beklenen İstanbul depremi olursa da başımıza çökecek” dedi.