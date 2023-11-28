BİM'de mide bulandıran görüntü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde market alışverişi yapmak için BİM’e giren bir vatandaş, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Reyonda fare gören vatandaş, o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Mide bulandıran olay, Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi’nde bulunan BİM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapmak için markete giren bir vatandaş, suların bulunduğu bölümde bir fare gördü. Gördüğü manzara karşısında şoke olan vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Su ve sodaların bulunduğu reyonda duran fareyi kaydeden vatandaş, “Burası Karaman BİM. Görüyorsunuz reyonda kocaman bir fare. BİM’i fare bastı. Sakarya Karaman BİM’de kocaman fare, şu anda su stantlarının orada” ifadelerini kullandı.