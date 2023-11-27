TikTok'ta para karşılığı müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı
İnternet üzerinden TikTok'ta, para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı iddia edilen kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi.
Sosyal medya platformu TikTok üzerinden para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığını tespit eden İstanbul polisi harekete geçti. Kimliği belirlenen G.D., gözaltına alınarak, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Canlı yayında 1 saatte 100 bin lira topladığı iddia edilen kadın hakkında "müstehcenlik" suçundan işlem yapıldı. Kadın emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi