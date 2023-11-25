Ankara'da komşu kavgası! Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde aynı aileden biri çocuk 2 kişi, gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'nde, asansör tamiri ve gürültü nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 59 yaşındaki Hüseyin A'nın pompalı tüfeğiyle açtığı ateş sonucu 49 yaşındaki Uğur Şahan ile 15 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Şahan olay yerinde hayatını kaybetti.

2 kişi de yaralandı

Saldırıda eşini ve oğlunu kaybeden 46 yaşındaki Sevda Şahan ile apartman yöneticisi Sema Taşkıran (46) yaralandı.

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şahan ve Taşkıran hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Hüseyin A, pompalı tüfeğiyle Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Apartman yöneticisi Sema Taşkıran ile şüpheli Hüseyin A. arasında asansör tamiri ve gürültü nedeniyle daha önce de tartışma yaşandığı iddia edildi.