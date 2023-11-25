BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
YEREL

Ankara'da komşu kavgası! Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde aynı aileden biri çocuk 2 kişi, gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'nde, asansör tamiri ve gürültü nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 59 yaşındaki Hüseyin A'nın pompalı tüfeğiyle açtığı ateş sonucu 49 yaşındaki Uğur Şahan ile 15 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Şahan olay yerinde hayatını kaybetti.

2 kişi de yaralandı

Saldırıda eşini ve oğlunu kaybeden 46 yaşındaki Sevda Şahan ile apartman yöneticisi Sema Taşkıran (46) yaralandı.

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şahan ve Taşkıran hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Hüseyin A, pompalı tüfeğiyle Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Apartman yöneticisi Sema Taşkıran ile şüpheli Hüseyin A. arasında asansör tamiri ve gürültü nedeniyle daha önce de tartışma yaşandığı iddia edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hamas rehineleri serbest bıraktığı anların görüntüsünü paylaştı
Hamas rehineleri serbest bıraktığı anların görüntüsünü paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Helal zirvesi, yeni ufuklar açacak" deyip İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Helal zirvesi, yeni ufuklar açacak" deyip İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere çağrı yaptı
Yemek için aldığı ekmeğin içerisinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Yemek için aldığı ekmeğin içerisinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Yasa dışı bahis operasyonunda 52 gözaltı, 2’si futbolcu… Valizlerle para transferi
Yasa dışı bahis operasyonunda 52 gözaltı, 2’si futbolcu… Valizlerle para transferi
Avcılar'da üniversite kampüsünde kavga! Kız meselesi yüzünden ortalık karıştı
Avcılar'da üniversite kampüsünde kavga! Kız meselesi yüzünden ortalık karıştı
Şoka giren kazazede ‘Rüya bu’ deyip koşmaya başladı
Şoka giren kazazede ‘Rüya bu’ deyip koşmaya başladı
Serbest bırakılan Filistinli esir kadın: "Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik"
Serbest bırakılan Filistinli esir kadın: "Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuştu
Maden kazasında ölen mühendis 5 ay önce düğününde eşiyle böyle dans etmiş
Maden kazasında ölen mühendis 5 ay önce düğününde eşiyle böyle dans etmiş
Belçikalı YouTube içerik üreticisi, metro yolcusunun üzerine pislik dolu kovayı boşalttı
Belçikalı YouTube içerik üreticisi, metro yolcusunun üzerine pislik dolu kovayı boşalttı
Bağcılar’da “müzikhole almadınız” cinayeti: Mekana kurşun yağdırdılar
Bağcılar’da “müzikhole almadınız” cinayeti: Mekana kurşun yağdırdılar
Kıvanç Tatlıtuğ'u hiç böyle görmediniz! Beren Saat'le kırdı geçirdi! 'Bunu Adana'da kanalda yüzmeyen adam anlamaz'
Kıvanç Tatlıtuğ'u hiç böyle görmediniz! Beren Saat'le kırdı geçirdi! 'Bunu Adana'da kanalda yüzmeyen adam anlamaz'