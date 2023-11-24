BIST 7.885
DOLAR 28,88
EURO 31,54
ALTIN 1.853,26
MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ'u hiç böyle görmediniz! Beren Saat'le kırdı geçirdi! 'Bunu Adana'da kanalda yüzmeyen adam anlamaz'

Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu dizisinden yıllar sonra Beren Saat ile İstanbul İçin Son Çağrı filminde başrol oynadı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, katıldıkları programda izleyicileri kahkahalara boğdu. Aşkı-ı Memnu dizisindeki yüzme sahnesi sorulunca Kıvanç Tatlıtuğ'un verdiği "Bunu Adana'da kanallarda yüzmeyen adam bilemez" cevabı ve ardından "Bunun adı Boğmaca Oimpiyatları serbest stil" diyen Tatlıtuğ kendisi de gülme krizine girdi.

2008'de başlayan ve 2010'da sona eren Aşk-ı Memnu dizisiyle milyonları kendilerine hayran bırakan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ 13 yıl sonra yeniden bir arada. İstanbul İçin Son Çağrı filminde başrolleri paylaşan ikili, İbrahim Selim'in sunduğu Ajaba adlı programa konuk oldu.

Özel bir adı var: Boğmaca olimpiyatları serbest stil

Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu’daki yüzme sahnesiyle ilgili konuştu. Selim’in “Bu hangi yüzüş stili?” sorusuna aslen Adanalı olan Kıvanç Tatlıtuğ, “Şu yüzüşü Adana’da kanalda yüzmeyen adam anlamaz. Bunun özel bir adı var, boğmaca olimpiyatları serbest stil” cevabını verdi.

Yıllar sonra oynadığı sahne ve kıyafetleri hatırladı

Tatlıtuğ'un verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar önce oynadığı sahneleri ve kıyafetleri hatırlaması dikkat çekerken, Beren Saat'in "Birlikte çalışırken bana gıcık olduğun konular var mıydı" sorusu üzerine de keyifli anlar yaşandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İsrail ordusu insani aradan önce Şifa Hastanesi yerleşkesinin bir kısmını böyle havaya uçurdu
İsrail ordusu insani aradan önce Şifa Hastanesi yerleşkesinin bir kısmını böyle havaya uçurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj
Cübbeli Ahmet Hoca'dan iç savaş uyarısı! Saadettin Ustaosmanoğlu'nun sözleri büyük provokasyonun işareti
Cübbeli Ahmet Hoca'dan iç savaş uyarısı! Saadettin Ustaosmanoğlu'nun sözleri büyük provokasyonun işareti
Soykırımcı İsrail'in algı operasyonu için çektiği 'Hamas tiyatrosu' kamerada! Fox muhabiri de figüran oldu
Soykırımcı İsrail'in algı operasyonu için çektiği 'Hamas tiyatrosu' kamerada! Fox muhabiri de figüran oldu
Ünlü sosyal medya fenomeni torbacı çıktı
Ünlü sosyal medya fenomeni torbacı çıktı
Ümit Dikbayır ‘taciz’ iddialarına tv100'de yanıt verdi
Ümit Dikbayır ‘taciz’ iddialarına tv100'de yanıt verdi
Mehmet Özhaseki, Malatya depremine Adıyaman'da yakalandı
Mehmet Özhaseki, Malatya depremine Adıyaman'da yakalandı
Ereğli'de batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı: Benim işim bitti
Ereğli'de batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı: Benim işim bitti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gazze'den gelen üç yaralı çocuğu karşıladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gazze'den gelen üç yaralı çocuğu karşıladı
Kübra Par, Pervin Chakar'ın kim olduğunu araştırıp Özgür Özel'e sordu: Ana muhalefet lideri hangi sanatçı önünde eğilmeli?
Kübra Par, Pervin Chakar'ın kim olduğunu araştırıp Özgür Özel'e sordu: Ana muhalefet lideri hangi sanatçı önünde eğilmeli?
Fenomen Banu Parlak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Fenomen Banu Parlak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanının cenaze töreninde davul zurna ve trampet çalındı
Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanının cenaze töreninde davul zurna ve trampet çalındı