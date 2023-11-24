Kıvanç Tatlıtuğ'u hiç böyle görmediniz! Beren Saat'le kırdı geçirdi! 'Bunu Adana'da kanalda yüzmeyen adam anlamaz'

Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu dizisinden yıllar sonra Beren Saat ile İstanbul İçin Son Çağrı filminde başrol oynadı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, katıldıkları programda izleyicileri kahkahalara boğdu. Aşkı-ı Memnu dizisindeki yüzme sahnesi sorulunca Kıvanç Tatlıtuğ'un verdiği "Bunu Adana'da kanallarda yüzmeyen adam bilemez" cevabı ve ardından "Bunun adı Boğmaca Oimpiyatları serbest stil" diyen Tatlıtuğ kendisi de gülme krizine girdi.

2008'de başlayan ve 2010'da sona eren Aşk-ı Memnu dizisiyle milyonları kendilerine hayran bırakan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ 13 yıl sonra yeniden bir arada. İstanbul İçin Son Çağrı filminde başrolleri paylaşan ikili, İbrahim Selim'in sunduğu Ajaba adlı programa konuk oldu.

Özel bir adı var: Boğmaca olimpiyatları serbest stil

Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu’daki yüzme sahnesiyle ilgili konuştu. Selim’in “Bu hangi yüzüş stili?” sorusuna aslen Adanalı olan Kıvanç Tatlıtuğ, “Şu yüzüşü Adana’da kanalda yüzmeyen adam anlamaz. Bunun özel bir adı var, boğmaca olimpiyatları serbest stil” cevabını verdi.

Yıllar sonra oynadığı sahne ve kıyafetleri hatırladı

Tatlıtuğ'un verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar önce oynadığı sahneleri ve kıyafetleri hatırlaması dikkat çekerken, Beren Saat'in "Birlikte çalışırken bana gıcık olduğun konular var mıydı" sorusu üzerine de keyifli anlar yaşandı.