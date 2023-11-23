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Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanının cenaze töreninde davul zurna ve trampet çalındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanının cenaze töreninde davul zurna ve trampet çalındı.

Gözlükule Mahallesi'ndeki 21 Kasım günü Galericiler Sitesi'nde bir ziyaret sonrasında 33 AIT 093 plakalı hafif ticari aracına binen Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç (44), silahlı saldırıya uğradı. Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Tuncay Gengeç, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin incelemesi sonucu araca 34 merminin isabet ettiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şahısların olay yerinden uzaklaştığı otomobille kaza yaptığını ve bölgedeki bir motosikleti gasp ederek ormanlık alana kaçtıklarını tespit etti. Gengeç, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla torpağa verildi. Gengenç'in cenaze töreninde yakınları davul zurna çaldı. Gengenç, mezarlığa götürülürken de davul zurnanın yanı sara trampet çalındığı da görüldü. Gengenç daha sonra kılanan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çukurova'da yaşayan bazı insanların geleneğine göre ölen kişi genç olduğu zaman cenazesinde davul zurna çalınıyor.

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