Belediye otobüsünde kadınlar birbirine girdi yolcular zor ayırdı

Ankara'da belediye otobüsünde iki kadın arasında kavga çıktı. Kadınların birbirine girdiği anlar kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 355 hat numaralı Mamak Zerdalitepe-Ulus otobüsünde meydana geldi.

Otobüsün seyir halindeyken, bir kadının otobüs şoförüne biraz yavaş gidin demesi üzerine, otobüsün ön tarafında bulunan bir başka yolcu kadın "sen şoföre karışamasın" karşılığını verince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kadınlar birbirine girdi. Kadınlardan birinin diğer kadının saçını çekmesi üzerine bir kişi araya girip kadınları ayırmaya çalıştı.

Bu esnada saçından çekilen kadın diğer kadını tokatlamaya başladı. Diğer yolcular araya girerek, kadınları sakinleştirmeye çalışırken, olay anı bir yolcunun cep telefon kamerasına yansıdı.