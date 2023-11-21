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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! O iddialara 'iftira' dedi

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan uzun zaman sonra yeni video geldi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni CHP Genel Başkanı seçildiği kurultaydan sonra ortaya atılan iddiaları "art niyetli" olarak değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, 'Partimize yönelik iftiralar üzerine…' notuyla paylaştığı videodaki açıklamalarında, "Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi ailem. Kurultayımızdan sonraki süreç üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Gerek sosyal medya gerekse televizyon programlarında partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için, parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum. Muhakkak ki bu kumpaslara yeltenen art niyetli gruplar olmuştur ya da olacaktır. Ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına izin vermem" ifadelerini kullandı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, veda ettiği görevinin ardından Ankara'da yeni bir ofis açtı. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li vekillerin söz konusu ofisi ziyaret ettiğini iddia etti.

"CHP'li vekillerin bir bölümü Özgür Özel'i genel başkan olarak görmüyor"

"CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun vakfına gidip destek ziyaretinde bulunuyormuş. Bu yapı Özel'i genel başkan olarak görmüyor." diyen Saymaz, "Bu da fiili bölünmeyi meydana getirir. Özel'in önlem alması gerekir. Yerel seçimlerde olası kayıpta partiyi erken seçime götürme çabasındalar." iddiasında bulundu.

'Kongrede Delegeler Satın Alındı" İddiası

Gazeteci Altan Sancar da konuya yönelik açıklamalarda bulundu. CHP kurultayına ilişkin elinde video olduğunu iddia eden Erkan Çakır hakkında harekete geçen CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti. İddialar ise kongrede delege satın alındığı yönündeydi.

Kurultay mahkemeye taşınacak iddiası

Tüm bu iddiaların bölgesinde bir gelişme daha yaşandı. CHP'li bir grup delegenin son kurultayı mahkemeye taşımaya çalıştığı iddia edildi.

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