BIST 7.853
DOLAR 28,68
EURO 31,33
ALTIN 1.826,46
GÜNCEL

Zonguldak'ta fırtına gemiyi ikiye böldü! Karaya oturan geminin personeli kurtarıldı

ZONGULDAK'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenen geminin personeli tahliye edildi.

Karadeniz Ereğli Limanı'nda demirleyen Panama bandıralı kuru yük gemisi, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarptı ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar verdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gemide bulunan yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirildi.
Çevrede güvenlik önlemleri alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Şile’de tekneler kıyıya vurdu!
İstanbul Şile’de tekneler kıyıya vurdu!
Mert Armağan 'Filistinlilerin ülkemize getirilmesini ister misiniz?" diye sordu. Aldığı cevaplar üzerine çıldırdı
Mert Armağan 'Filistinlilerin ülkemize getirilmesini ister misiniz?" diye sordu. Aldığı cevaplar üzerine çıldırdı
Meral Akşener: Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde yetiştirme yurdu kızları çalıştırılıyor
Meral Akşener: Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde yetiştirme yurdu kızları çalıştırılıyor
 İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı başladı! Taksim beyaza büründü! İşte görüntüleri...
 İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı başladı! Taksim beyaza büründü! İşte görüntüleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parlamentoda Netanyahu gibi konuşanlar olamaz, olmamalı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parlamentoda Netanyahu gibi konuşanlar olamaz, olmamalı"
İstanbul’da “sipariş kalemiyle” cinayet kamerada: Şişe fırlattı diye alnından yaraladı
İstanbul’da “sipariş kalemiyle” cinayet kamerada: Şişe fırlattı diye alnından yaraladı
Gazzelilerin metanetinden etkilendi ABD'li ateist kadın Kur'an siparişi verdi
Gazzelilerin metanetinden etkilendi ABD'li ateist kadın Kur'an siparişi verdi
Afyonkarahisar'da trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
Afyonkarahisar'da trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
İsrail askeri cami girişine el bombası bırakıp o anları kayda aldırdı sosyal medyada paylaştı
İsrail askeri cami girişine el bombası bırakıp o anları kayda aldırdı sosyal medyada paylaştı
Bakan Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kırmızı Bülten ile aranan kartel lideri yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kırmızı Bülten ile aranan kartel lideri yakalandı
Alman muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
Alman muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
Küçükçekmece'de meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlama anı kamerada
Küçükçekmece'de meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlama anı kamerada