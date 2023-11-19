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POLİTİKA

Meral Akşener: Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde yetiştirme yurdu kızları çalıştırılıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den şok iddia! Akşener, oteli olan polis müdürleri olduğunu ve bu otellerde fuhşun ötesinde kimsesiz yurt kızlarının çalıştırıldığını iddia etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'nin neden hedef olduğunu açıkladığı konuşmasında satır aralarında kalan bomba bir iddia sosyal medyada olay oldu. Akşener, "Eski İçişleri Bakanı olarak özellikle takip ediyorum" deyip o şok iddiayı gündeme getirdi.

Yetiştirme Yurtlarındaki kızlara fuhuş yaptırılıyor

"Oteli olan polis müdürleri var" diyen İYİ Parti lideri Akşener, o otellerde fuhşun da ötesine geçilerek "devletin yetiştirme yurtlarında barının kimsesiz, öksüz kızlara fuhuş yaptırıldığını" iddia etti. İşte Akşener'in o iddiası:

Oteli olan polis müdürleri var!

- Bir konu daha var; eski İçişleri Bakanı olarak özellikle takip ediyorum. Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde, fuhşun ötesi, öksüz kızlar çalıştırılıyor.

Karşılarında Teoman Koman'ın talebesi var

- Bunlara karşı olduğumuz için, bunlara göz yummadığımız için İYİ Parti’ye psikolojik harp uyguluyorlar. Ama karşılarında rahmetli Teoman Koman’ın talebesi var. El mi yaman? bey mi yaman? Hep beraber göreceğiz.

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