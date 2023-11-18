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Gazzelilerin metanetinden etkilendi ABD'li ateist kadın Kur'an siparişi verdi

Gazze'de Filistinlilerin metanetinden etkilenen ABD'li ateist kadın Kur'an sipariş verdiğini söyledi.

Filistinlilerden etkilenen Hristiyan ve Yahudiler, Müslüman olmaya başladı.

Son olarak ABD’de yaşayan Teri adında bir kadın, İslam’ı araştırmaya başladığını açıkladı.

Odatv'nin haberine göre ateist olduğunu buna rağmen Kur’an sipariş ettiğini söyleyen Teri, “Çünkü eğer bu kitap o insanları bu kadar dirençli yapabiliyorsa. O zaman okumak istiyorum.” dedi.

Vatandaşlara da seslenen Teri, İsrail’e tam destek veren ve ateşkes çağrısı yapmayan ABD Başkanı Joe Biden’a da Kur’an göndermeleri gerektiğini söyledi.




Vatandaşlara da seslenen Teri, İsrail’e tam destek veren ve ateşkes çağrısı yapmayan ABD Başkanı Joe Biden’a da Kur’an göndermeleri gerektiğini söyledi.

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