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Bakan Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kırmızı Bülten ile aranan kartel lideri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul’da düzenlenen "Kartel-2 Operasyonu" ile Hırvatistan makamlarınca Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan, Güney Amerika’dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan, Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Üsküdar’da yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul’da düzenlenen "Kartel-2 Operasyonu" ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ve Avrupa’da bu uyuşturucuyu dağıtan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı Nenad Petrak, Hırvatistan adli makamlarınca “Kasten Adam Öldürme", suçundan Interpol tarafından kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu. 

Nenad Petrak, Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin (USKOK) raporuna göre dokuz kadar ülkede çok sayıda insanı kendi suç örgütüne bağlayan bir zehir taciri.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan NENAD PETRAK’ın Üsküdar’da olduğu tespit edildi. Yakalanması için İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle hemen Kartel-2 operasyonu başlatıldı ve Uluslararası Zehir Taciri yakalandı."

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