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Küçükçekmece'de meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlama anı kamerada

İSTANBUL Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Patlamanın meydana geldiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'daki patlama Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürürken patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Patlama anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Küçükçekmece'de meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlama anı kamerada
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