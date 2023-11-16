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Dini değerlere, Filistinli bebeklere ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden şahıs serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda dini değerlere, Filistin’de katledilen bebeklere ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden şahıs, yurt dışına çıkış yasağı alarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şahsın adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir’de yaşayan 22 yaşındaki Yunus Esad K., kullandığı ‘Balamir Atabey’ kullanıcı adıyla sosyal medya hesabı üzerinden dini değerlere, Cumhurbaşkanı ile diğer devlet büyüklerine ve İsrail’in saldırılarına maruz kalan Gazze’deki Filistinli bebeklere hakaret içeren ayrıca ‘Arap soykırımı’ çağrısı yapan paylaşımlar yaptı.

Paylaşımların tespit edilmesinin ardından Yunus Esad K., Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Farklı suçlardan 5 ayrı kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Esad K., ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama’, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçları çerçevesinde savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı vererek adli kontrol şartıyla serbest kalmasına hükmetti.

“Milliyetçi bir insanım”
Yunus Esad K.’nın Sulh Ceza Hakimliği’nde yaptığı savunmasında “Hesap bana ait ama ben kullanmıyorum. Asla Cumhurbaşkanı’na yönelik böyle bir paylaşım yapmam. Milliyetçi bir insanım. IP adresi araştırılınca benim olmadığım ortaya çıkacaktır” dediği öğrenildi.
Öte yandan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Esad K. hakkında verilen adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti.

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