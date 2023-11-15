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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mutfak' atışması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin kurultayda koltuğunu kaybeden eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ofisini gündeme getirip, "İnşaallah mutfağı unutmamıştır" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert bir karşılık geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin devrik Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında mutfak polemiği. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü grup toplantısındaki konuşmasında Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisi açacağı söylentilerine ilişkin seçim döneminde evinin mutfağında çektiği videolar üzerinden yorum yaptı. Erdoğan, “Ofis açmış sanırım, inşallah mutfağı da unutmamıştır” dedi.

İçinde bir lokma haram olmayan mutfağı...

Kılıçdaroğlu'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mutfak" sözlerine sosyal medya üzerinden cevap geldi. "Erdoğan bugün bana aklınca bir mutfak göndermesi yapmış" diyen kılıçdaroğlu, "Hiç merak etme, içinde bir lokma haram olmayan mutfağı ben unutmam. Sen benim evimin mutfağını bırak, sarayının mutfağını nasıl haramdan arındıracaksın onu düşün. 'Ben onu beceremem' diyorsan, ki zor, halkın yangın içindeki mutfağını dert edin." dedi. 

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