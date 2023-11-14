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Polat çifti tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında Cumhuriyet Savcısına ifade veren Dilan-Engin Polat çifti için tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haklarındaki kara para aklama, vergi kaçırma iddiaları nedeniyle tutuklu bulunan Dilan Polat-Engin Polat çifti ve Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren Polat çifti, “silahlı saldırıya azmettirme” suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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