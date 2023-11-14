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‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç çetesi çökertildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Kafes’ Operasyonları kapsamında, Özgür Saral isimli şahsın yöneticiliğini yaptığı ve ‘Sarallar’ grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 24 şüpheli yakalandı.

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
“İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından liderliğini Özgür Saral isimli şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı ‘Kafes’ Operasyonu düzenlendi.
Suç örgütünün; İstanbul Esenyurt ilçesinde sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silah ile tehdit ederek yağmaladıkları, kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darp ettikleri, yabancı uyruklu şahsılara yönelik yağma eylemi gerçekleştirdikleri, sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka şahıslara kiraladıkları, site içerisinde evden hırsızlık suçunu işledikleri, eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs etmek ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürüttükleri, Sarıyer ve Beyoğlu’nda silahla yaralamaya teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi. ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurarak’ ve tespit edilen suçları işleyerek, kamu güvenliğine ve barışına tehdit oluşturan İstanbul genelinde korkutma baskı ve şiddet eylemlerine karışan bu şahıslardan 24’ü yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı koordinesinde operasyonları düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek.”

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