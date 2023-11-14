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DÜNYA

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tanklarına düzenlediği saldırılara ait görüntüleri yayınladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarına ait yeni görüntüler yayınladı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde kara harekatına devam eden İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarına ait yeni görüntüler yayınladı. Düzenlenen saldırılarda çok sayıda zırhlı aracın imha edildiği açıklandı.

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