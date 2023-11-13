BIST 7.752
DOLAR 28,59
EURO 30,58
ALTIN 1.781,58
YEREL

Adana'da hırsız sevgililer tutuklandı

Adana’da bir AVM’nin otoparkından motosiklet çalan iki sevgili güvenlik görevlilerine suçüstü yakalanırken, bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İki sevgili çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Ekim günü saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde bulunan bir AVM’nin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, sevgili olan Hakan D. (23) ve Asiye O. (21) alışveriş merkezinin otoparkına gelerek, motosiklet çalmak için keşif yaptı.
“Kadın gözcülük yaptı ama güvenlik görevlileri suçüstü yakaladı”
Asiye O., sevgilisi Hakan D. motosiklet çaldığı sırada gözcülük yaptı. Hakan D., motosikleti çalıştırınca Asiye O.’da bölgeden yürüyerek uzaklaştı. Motosiklet ile AVM’den çıkmaya çalışan Hakan D., güvenlik görevlisinin tek yumruğu ile yere yığıldı. Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
AVM görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Hakan D.’yi ve AVM’nin çıkışında saklanan Asiye O.’yu gözaltına aldı.
Şüphelilerin daha önce Yüreğir Devlet Hastanesinin otoparkında 2 ayrı motosiklet çaldığı öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kahramanmaraş'ta depremzede çocukların yüzü güldü Bakan Mehmet Özhaseki paylaştı
Kahramanmaraş'ta depremzede çocukların yüzü güldü Bakan Mehmet Özhaseki paylaştı
6 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
6 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
81 ilde Çember operasyonu: 5 bin 309 firari yakalandı
81 ilde Çember operasyonu: 5 bin 309 firari yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Netanyahu bunlar senin iyi günlerin! Gidicisin gidici..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Netanyahu bunlar senin iyi günlerin! Gidicisin gidici..
Deniz Zeyrek'ten bomba iddia! Gözümle gördüm AK Parti ile HEDEP'li isimler görüşüyor
Deniz Zeyrek'ten bomba iddia! Gözümle gördüm AK Parti ile HEDEP'li isimler görüşüyor
Celal Şengör'den, Hakan Fidan'a övgüler! Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...
Celal Şengör'den, Hakan Fidan'a övgüler! Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...
Amasya'da koyun sürüsü durmadan döndü! Görüntüler Çin'deki gizemli olayı akıllara getirdi
Amasya'da koyun sürüsü durmadan döndü! Görüntüler Çin'deki gizemli olayı akıllara getirdi
Dilan Polat ve Engin Polat'ın park kavgasının yeni görüntüleri! Yumruk atıp saldırmış
Dilan Polat ve Engin Polat'ın park kavgasının yeni görüntüleri! Yumruk atıp saldırmış
Bolu'da tellere takılan ayı kurtarma ekibine saldırdı!
Bolu'da tellere takılan ayı kurtarma ekibine saldırdı!
ABD Başkanı Biden'in kafası yine karıştı! Törende şaşırdı ne yapacağını askere sordu! İşte o anlar...
ABD Başkanı Biden'in kafası yine karıştı! Törende şaşırdı ne yapacağını askere sordu! İşte o anlar...
İzmir Körfezine yıldırım düştü
İzmir Körfezine yıldırım düştü
İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yıldırım düştü. İşte o anlar...
İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yıldırım düştü. İşte o anlar...