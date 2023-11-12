Deniz Zeyrek'ten bomba iddia! Gözümle gördüm AK Parti ile HEDEP'li isimler görüşüyor

Gazeteci Deniz Zeyrek, Fox TV canlı yayınında siyaset kulislerini hareketlendirecek bir iddiada bulundu. Zeyrek, "AK Parti'nin belirlediği bir mekâna gittiler. Meclis'ten bindiler arabaya, gözümle gördüm" diyerek HEDEP ile AKP arasında ‘arka kapı diplomasisi’ başladığını iddia etti.

Gazeteci Deniz Zeyrek AK Partili isimlerle HEDEP'li isimlerin Ankara'da bir mekanda buluştuklarını iddia ederek, "Gözlerimle gördüm! Çok sözleri dinlenen iki HEDEP yöneticisi, aynı arabaya bindiler ve iktidardan önemli bir isimle görüşmeye gittiler. HEDEP, güvenmediği için yazılı bir protokol istiyor; ancak AK Parti, bunu vermek istemiyor" iddiasında bulundu.

AK Parti ile HEDEP arasında arka kapı diplomasisi

Fox TV’de yayınlanan Orta Sayfa programında konuşan gazeteci Zeyrek, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) ile AK Parti arasında ‘arka kapı diplomasisi’ başladığını iddia etti. Zeyrek “Bakmayın Demirtaş'a selam çaktı diye eleştiriyorlar. Doğrudan bir arka kapı diplomasisi başlamış vaziyette. Ben gözümle gördüm, iki HEDEP yöneticisi, çok sözü dinlenen, en popülerleri diyeyim hatta, aynı arabaya bindiler ve iktidardan önemli bir isimle görüşmeye gittiler” dedi.

AK Parti'de Kürtler konusunda sözü geçen biri

Moderatör Doğan Şentürk’ün görüşmeye gidilen AK Parti’li ismin önemli biri olup olmadığını sorması üzerine Zeyrek “Kürt meselesi, Kürt seçmenle diyalog vs. açısından sözü geçen biriydi” yanıtını verdi. Görüşmenin yerini soran Şentürk’e Deniz zeyrek “AK Parti'nin belirlediği bir mekâna gittiler. Meclis'ten bindiler arabaya, gözümle gördüm” yanıtını verdi. Görüşmenin sonucuna ilişkinse Zeyrek’in ifadeleri şu şekildeydi:

HEDEP, AK Parti'den yazılı protokol istiyor...

“HEDEP güvenmediği için yazılı bir protokol istiyor, onu da AK Parti vermek istemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ümit Özdağ ile yaptığı protokol gibi medyaya sızar ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nı terk eder. Cumhurbaşkanı çıkıp Demirtaş’a, HEDEP’e falan çıkış yapıyor, onları duyunca aklıma bu görüntü geldiği için çok da samimi bulmuyorum. Bir taraftan CHP'yi bununla vurmaya çalışacaksınız, diğer taraftan ‘arka kapıdan’ HEDEP'le görüşme yapıp ‘CHP’li adaylara oy vermeyin biz de size kayyum atamayalım, dava süreçlerinizi hızlandıralım’ gibi güvence vermeye çalışıyorlar”