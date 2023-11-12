Bursa'da yıldırım düşmesi sonucu 10 katli bina alev alev yandı! İşte o onlar...

BURSA'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Nilüfer İlçesi'nde 10 katlı bir bina cayır cayır yandı. Yangının binaya yıldırım düşmesi sonucu başladığı iddia edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı bir bina çıkan yangında küle döndü. Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda alt katında kafe olduğu belirtilen binada yangın çıktı. Hızlı yayılan alevler, onlarca büronun bulunduğu iş merkezinin tamamını sardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yapının tamamının zarar gördüğü olayda, park halindeki iki araç da kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, ilk incelemelerinde binada kimsenin bulunmadığını tespit etti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili açıklama yapılmazken, çevredeki vatandalar yahgının binaya yıldırım isabet etmesi sonrası başladığını iddia etti.