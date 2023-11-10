Erdoğan'ın Özbekistan dönüşü uçağında bulunan Alican Değer kendi gözlemlerini anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler arasında bulunan TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer, Erdoğan'ın açıklamalarını TV100 canlı yayınında aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'daki Ekonomik İş Birliği Zirvesi'ne katıldı. Yurda dönüşte Erdoğan, uçakta bulunan gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gazeteciler arasında bulunan TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer de bulundu.

TV100 ekranlarında Alican Değer, Cumhurbaşkanı ile birlikte gerçekleştirilen uçuşta, Erdoğan'ın açıklamalarını canlı yayında aktardı.

Değer, uçakta ağırlıklı olarak Gazze'deki olayların konuşulduğunu söyledi. Değer, "Ben gözlemimi aktarmak isterim. Cumhurbaşkanı bu konuda çok hassas. Muhtemelen hassasiyetinin çok azını devlet adamlığı gereği yansıtabiliyor. Çok hassas olduğu hissediliyor. Çok önem veriyor. Zaman zaman da duygusallaşabiliyor diyebilirim. Ve yine bir gözlemim İsrail'in de sadece İsrail olmadığını biliyor. Nerden anlıyoruz bunu? Çünkü yaptığı konuşmalar hep birkaç bacaklı. Bir bacağı Amerika'ya hitap ediyor. Bir bacağı Avrupa Birliği'ne hitap ediyor. Bir bacağı Birleşmiş Milletler'e hitap ediyor." diye konuştu.