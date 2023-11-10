BIST 7.831
DOLAR 28,56
EURO 30,55
ALTIN 1.789,31
GÜNCEL

Genç kadın boş mezara girdi yoldan geçen adam onu görünce

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Büyükçekmece’de bir kadın mezar taşı yapan bir işletmenin teşhir amaçlı yol kenarına bıraktığı boş mezarın içine girdi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece E-5 yan yol üzerinde bulunan bir mezar taşı işletmesi önünde yaşandı.

Saat 17.00 sıralarında bir kadın teşhir amaçlı yol kenarında bulunan boş mezarın içine girdi. Kadının amacının ne olduğu anlaşılamazken yoldan geçen bir vatandaşta kadının bir anda çıkmasıyla korktu. Kadın, kendisini gören işletme sahibi tarafından uzaklaştırıldı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Konuyla ilgili konuşan mezar taşı işletmecisi Ahmet Ünal, “ Tanımadığım bir kişiydi. Mezarın içine girdiğini fark ettim gittim baktım ne oluyor diye. Rahatsızlandı sandım. Gittim baktım ki içine girmiş uzanmış. Beleş mezara mı girdiniz dedim” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meral Akşener'le Devlet Bahçeli ne konuştu! Bahçeli Akşener'in hangi sözüne güldü?
Meral Akşener'le Devlet Bahçeli ne konuştu! Bahçeli Akşener'in hangi sözüne güldü?
Firari müteahhit, kadınlara böyle yakalandı! Yaptığı evler 370 kişiye mezar olmuştu
Firari müteahhit, kadınlara böyle yakalandı! Yaptığı evler 370 kişiye mezar olmuştu
Yargıtay-AYM krizinin çözümü için gerekeni en kısa zamanda yapacağım!
Yargıtay-AYM krizinin çözümü için gerekeni en kısa zamanda yapacağım!
Bakan Yerlikaya açıkladı! Uyuşturucu örgütünün kırmızı bültenle aranan lideri İstanbul'da yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı! Uyuşturucu örgütünün kırmızı bültenle aranan lideri İstanbul'da yakalandı
Bakan Ali Yerlikaya'dan "10 Kasım" paylaşımı
Bakan Ali Yerlikaya'dan "10 Kasım" paylaşımı
Öğrencilerin 10 Kasım koreografisi büyük ilgi gördü
Öğrencilerin 10 Kasım koreografisi büyük ilgi gördü
İsrail, Gazze sahillerini işgal edip bayrak dikti! 'Gazze kuşatmasını tamamladık!'
İsrail, Gazze sahillerini işgal edip bayrak dikti! 'Gazze kuşatmasını tamamladık!'
Mersin'de kamyonun altında kalan kadın öldü!
Mersin'de kamyonun altında kalan kadın öldü!
Akaryakıt tankeri devrildi, ellerine ne geçtiyse yakıtla doldurdular! Bidon, poşet, şişe...
Akaryakıt tankeri devrildi, ellerine ne geçtiyse yakıtla doldurdular! Bidon, poşet, şişe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü dünya sessiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü dünya sessiz"
"Otobüs bileti ısmarlayan genç" videosu sosyal medyayı salladı! İşin aslı bambaşka çıktı
"Otobüs bileti ısmarlayan genç" videosu sosyal medyayı salladı! İşin aslı bambaşka çıktı
Hatay'da deprem oldu! Adana başta çevre iller de sallandı! İşte deprem anının görüntüsü
Hatay'da deprem oldu! Adana başta çevre iller de sallandı! İşte deprem anının görüntüsü