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DÜNYA

İsrail, Gazze sahillerini işgal edip bayrak dikti! 'Gazze kuşatmasını tamamladık!'

İSRAİL'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı saldırılar 34. gününde de aralıksız devam ediyor. İsrail havadan bomba yağdırdığı Gazze'yi ikiye bölerek işgali tamamlama planını işletirken, Gazze Şeridi'ne giren İsrail ordusu, işgal ettiği plajlardan birine İsrail milli marşı eşliğinde bayrak dikti.

İsrail ordusu, Filistinli gruplarla yaşanan şiddetli çatışmalar eşliğinde Gazze'nin kuzey ve güney eksenlerinde işgalini ilerletmeye çalışırken kayıplar vererek sahil şeridi ve kent merkezini zorluyor. Öte yandan İsrail askerleri, Gazze sahil şeridinde işgal ettikleri bir plaja İsrail milli marşı eşliğinde bayrak dikti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 34. gününde devam ediyor. İsrail savaş uçakları, topçuları ve savaş gemileri, salı gecesi ve çarşamba günü Gazze kentinin kuzey ve güneyindeki harekat bölgelerinin çevresini yüzlerce kez bombaladı.

"Kuşatma bitti, Gazze'yi ikiye böldük"

İsrail hava kuvvetlerinin yerleşim yerlerine yönelik şiddetli hava saldırıları devam ederken, Gazze Şeridi’ni daha önce ikiye bölen İsrail ordusu, kuzeydeki sahil şeridine tam hakim olabilmek için iki yönden ilerlemeye devam ediyor. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Gazze kentinin kuşatılması işleminin tamamlandığını ve kuzey ve güney olmak üzere Gazze Şeridi'nin ikiye bölündüğünü" söyledi.

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