Lisede skandal! Öğretmen, öğrenciyi kitapla dövdü: Hocam dedikçe daha çok vuracağım

İSTANBUL Beylikdüzü'nde bir lisede öğretmen, 9. sınıf öğrencisine sınıfta şiddet uyguladı. O anlar sınıftakiler tarafından kamera ile kayıt altına alındı.

İstanbul Beylikdüzü'nde ders esnasında öğretmen ya da idareci olduğu düşünülen bir şahıs, erkek öğrenciyi eline aldığı kitapla darbetti. Sınıftaki öğrenciler tarafından kayıt edilen görüntüler sosyal medya platformlarında kısa sürede yankı uyandırdı.

Görüntülerde öğrencinin dayak sırasında "Hocam" diye seslendiği; öğretmenin ise "Hocam dedikçe daha çok vuracağım" dediği duyuluyor.

Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi'nde bir öğretmenin öğrencisinin kafasına kitapla vurarak, darbettiğine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında, öğretmenin önümüzdeki günlerde ifadesinin alınması bekleniyor.