BIST 7.869
DOLAR 28,51
EURO 30,45
ALTIN 1.799,51
YEREL

Lisede skandal! Öğretmen, öğrenciyi kitapla dövdü: Hocam dedikçe daha çok vuracağım

İSTANBUL Beylikdüzü'nde bir lisede öğretmen, 9. sınıf öğrencisine sınıfta şiddet uyguladı. O anlar sınıftakiler tarafından kamera ile kayıt altına alındı.

İstanbul Beylikdüzü'nde ders esnasında öğretmen ya da idareci olduğu düşünülen bir şahıs, erkek öğrenciyi eline aldığı kitapla darbetti. Sınıftaki öğrenciler tarafından kayıt edilen görüntüler sosyal medya platformlarında kısa sürede yankı uyandırdı.

Görüntülerde öğrencinin dayak sırasında "Hocam" diye seslendiği; öğretmenin ise "Hocam dedikçe daha çok vuracağım" dediği duyuluyor.

Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi'nde bir öğretmenin öğrencisinin kafasına kitapla vurarak, darbettiğine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında, öğretmenin önümüzdeki günlerde ifadesinin alınması bekleniyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan Kılıçdaroğlu ile böyle vedalaştı duygusal anlar Muhammed Nur Nahya yine gündem oldu
Erdoğan Kılıçdaroğlu ile böyle vedalaştı duygusal anlar Muhammed Nur Nahya yine gündem oldu
'Şulemsi' önce kendisiyle ilgili haberlerle dalga geçti sonra 'devletime kurban olsun' dedi
'Şulemsi' önce kendisiyle ilgili haberlerle dalga geçti sonra 'devletime kurban olsun' dedi
ABD'li hemşire CNN'de Gazze'de yaşadıklarını anlattı: Anında geri dönerim
ABD'li hemşire CNN'de Gazze'de yaşadıklarını anlattı: Anında geri dönerim
Antalya'da kaçak inşa edilen villa böyle yıkıldı!
Antalya'da kaçak inşa edilen villa böyle yıkıldı!
Bataryası bomba gibi patladı! İşte tamircideki korkunç anlar...
Bataryası bomba gibi patladı! İşte tamircideki korkunç anlar...
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a silahlı saldırı! İşte darbecilerin silah sıktıkları anlar
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a silahlı saldırı! İşte darbecilerin silah sıktıkları anlar
Artvin'de Kaymakam, döner tabağın dibini sıyırdı sonra da 'beğenmedim' diye parasını ödemedi! İşte o anlar
Artvin'de Kaymakam, döner tabağın dibini sıyırdı sonra da 'beğenmedim' diye parasını ödemedi! İşte o anlar
Sosyal medya ayağa kalktı! İki küçük çocuğu nişanladılar! Çizgi film karakterli tişört olay...
Sosyal medya ayağa kalktı! İki küçük çocuğu nişanladılar! Çizgi film karakterli tişört olay...
Filistin Devlet Başkanı Abbas'a darbe girişimi! Abbas'ın konvoyuna saldırı anı kamerada
Filistin Devlet Başkanı Abbas'a darbe girişimi! Abbas'ın konvoyuna saldırı anı kamerada
Cüneyt Özdemir'den Coca Cola protestosuna tepki
Cüneyt Özdemir'den Coca Cola protestosuna tepki
Gazzeliler sürgün ediliyor görüntüleri İsrail ordusu paylaştı
Gazzeliler sürgün ediliyor görüntüleri İsrail ordusu paylaştı
Ataşehir'de olay yaratan görüntü: "Dükkanının önüne park eden lüks araçları parçalattı"
Ataşehir'de olay yaratan görüntü: "Dükkanının önüne park eden lüks araçları parçalattı"