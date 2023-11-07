Cüneyt Özdemir'den Coca Cola protestosuna tepki

İsrail'in Gazze katliamını protesto için İsrail ürünlerine boykot kampanyası genişliyor. Coca Cola ürünlerine ambargoya tepki gösteren Özdemir, "Coca-Cola protestosu kadar saçma birşey yok. Türkiye’de 10 fabrikası ve 3 meyve işleme tesisi olan Anadolu Grubu'na ait Coca-Cola İçecek 30 bin kişiye istihdam sağlıyor." dedi.

İsrail vahşetine karşı tepki olarak kamuoyunda İsrail ürünlerine boykot kampanyası başlatıldı. Bu ürünler içinde sembol olanı ise Coca Cola oldu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kredi çekip satın aldığı cola sokağa dökenleri eleştirerek, "Gülüyorum ama eylemin de bir anlamı olur" dedi.

Coca Cola'nın global bir şirket olduğunu söyleyen Özdemir, "Gazze'de 2 fabrikası var. 11 ülkede çoğunluğu Müslüman 430 milyonluk nüfusa hizmet ediyor. Türkiye'de sadece 10 tane fabrikası var. 3 tane meyve işleme tesisi var. 275 bin satış noktası var. 30 bin insana doğrudan ulaşıyor. Ve de Filistin'de en büyük 3. işveren. En büyük 5. yatırımcı. İsrail'de de sermaye olarak hiçbir ilgisinin olmadığı söyleniyor" dedi.