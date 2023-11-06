ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ankara'daki karşılama töreni olay oldu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyareti tartışılan görüntülerle başladı. Ankara'daki karşılama töreninde Blinken'ın alt düzeyde karşılanması dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı.

Blinken'a cılız karşılama töreni sosyal medyada yorumlara neden oldu. İsrail'e koşulsuz destek veren ABD'ye mesaj olarak nitelenirken, savaşın 30. gününde Türkiye'ye gelen Blinken'ın, savaşın ilk günlerinde yaptığı ilk İsrail ziyaretinde "Yahudi olarak buradayım" sözleri de tepkilere yol açmıştı.

Ebu Ubeyde'nin fotoğrafı asıldı

öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ankara'da geçeceği yola Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin fotoğrafı asıldı.