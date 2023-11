O anlar kamerada! Kemal Kılıçdaroğlu'na 'çekilemezsin, izin vermiyoruz' diye bağırdılar o da çekilmedi

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda ilk turda Özgür Özel'in gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu, odasına çekildi ve kurmaylarına "adaylıktan çekiliyorum" dedi. Kılıçdroğlu hemen ablukaya alınarak "Çekilemezsin, izin vermiyoruz" diye baskı altına alındı. O anlar kameralara yansıdı. Kılıçdaroğlu ikinci turda çok daha büyük bir yenilgi alarak koltuğunu kaybetti...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi. Kılıçdaroğlu'nun ilk tur oylamada Özgür Özel'in gerisinde kalması, hem Kılıçdaroğlu'nu hem kurmaylarını hem de destekçilerini büyük şoka uğrattı.

Kurultayda yapılan ilk oylamada Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Özgür Özel'in Genel Başkan seçilmek için sadece 2 oya ihtiyacının olduğunun görülmesi üzerine Kılıçdaroğlu, salondan ayrılarak odasına geçti ve adaylıktan çekileceğini söyledi. Bunun üzerine kıyamet koptu.

Çekilemezsin, hayır, hayır izin vermiyoruz...

Kurmayları ve destekçileri Kılıçdaroğlu'nun etrafını sararak "Çekilemezsin, yarışacağız, kaybedeceksek de ikinci tura katılarak yenileceğiz" diye baskı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak bilinen gazeteci İmambakır Üküş'ün, Kılıçdaroğlu’nun kolunu tutarak ‘Sakın çekilmeyin, biz izin vermiyoruz’ demiş” dedi. “Hayır, hayır izin çekilemezsin. Hep bunu yaparak bugüne getirdiniz. Hep yalan dolanla buraya geldiniz. İzin vermiyorum çekilmenize. Mücadele edeceğiz, kaybedeceğiz…” bağırışları kameralara an be an yansıdı.

Ben dedeyim, çekilemezsiniz...

Bir kadının "Ta Malatyadan geldim ben. Ben dedeyim, çocuğum için buraya geldim. İzin vermiyorum" sözleri duyuldu. O anların görüntüleri gazeteci Şaban Sevinç tarafından paylaşıldı.

Baskıya seçime girdi ve fark yedi

Kılıçdaroğlu, bu baskılar sonucu ikinci tur oylamaya katılma kararı aldı. Yapılan ikinci tur oylamada bu kez Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'den çok daha büyük bir fark yedi. 812 oy alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel genel başkan seçilirken, Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı.