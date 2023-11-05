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Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkabilir Arda Güler paylaştı

Arda Güler, Real Madrid'in Rayo Vallecano ile karşılaşacağı mücadele öncesinde maç günü paylaşımında bulundu. Milli futbolcu Ancelotti'nin forma şansı vermesi halinde bu akşam Real Madrid formasıyla ilk resmi maçına çıkabilir.

Real Madrid, La Liga'nın 12. haftasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek.

Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in maç kadrosunda olacağını duyurmuştu.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlıklarla boğuşan Arda, nihayet başkent ekibinin maç kadrosunda yer alıyor.

Ancelotti'nin forma şansı vermesi halinde milli futbolcu Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkacak.

Arda Güler Real Madrid'in maç kadrosuna ilk kez girerken, sosyal medya hesapları üzerinden maç günü paylaşımında bulundu.

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman?

Real Madrid ile Rayo Vallecano arasında oynanacak mücadele bu akşam (5 Kasım) saat 23.00'da başlayacak.

Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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