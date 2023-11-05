Devlet Bahçeli'nin dileği gerçek oldu! Bahçeli "Ekrem'e karşı Özgür Özel derim" demişti

CHP'de yeni Genel Başkan'ın Özgür Özel olmasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir dileği daha gerçek oldu. Bahçeli'nin Temmuz 2023'te yaptığı o açıklama sosyal medyada paylaşım rekorları kırmaya başladı.

25 Temmuz 2023 günü Meclis olağanüstü toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'de gerçekleşecek bir genel başkan değişiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'i destekleyeceğini söylemişti.

Bahçeli, "Kendi kendime sordum; CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" demişti.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in Genel Başkan seçilmesinin ardından Devlet Bahçeli'nin o açıklamasının videosu sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Devlet Bahçeli'nin dileği gerçek oldu" yorumları yaptı.