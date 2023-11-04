Kemal Kılıçdroğlu: Meral Akşener arkamdan hançerledi

CHP kurultayında konuşan Kemal kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masadan kalkıp sonra geri döndüğünü hatırlatarak, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım!" dedi.

CHP'nin 38. Kurultayı'nda konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ve değişimcilere sert sözlerle yüklendi. Meral Akşener'in seçime girerken kendisini arkadan hançerlediğini belirten Kılıçdaroğlu, 'Değişimciler' için de "Bunlar kendileri hiç değişmeyenler, ilk iş onların hepsini görevden aldım" dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'e yüklendiği o sözler...

- 6 lider oturduk. İlk toplantı. Bu tabloyu kısmen anlattım. Kendilerine, ülkede demokrasi yok, bir sorunlar yumağı haline geldi dedim. 6 lider demokrasiyi, insan haklarını getirmek zorundayız dedim. İnsanlar düşüncelerini ifade edebilsinler, yargıdaki kara lekeyi kaldıralım diye anlattım. Altı parti bir araya geldik. Ülkeyi nasıl yöneteceğimiz konusunda oturduk çalıştık. Hemen hemen her alanda bir ortak mutabakat metni hazırladık. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması yaptık. İş, adayın seçilmesine gelince hepinizin malumu olan masadan kalkmalar ve masaya yeniden dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım!