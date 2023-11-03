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Mehmetçik Gazze'de mi? MSB'nin 'Görünmeyen yüzler' videosu olay oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan “Görünmeyen yüzler” videosu kısa zamanda sosyal medya sayfalarında en çok paylaşılan görüntü oldu. Paylaşımın altında çok sayıda kişi Mehmetçiğin Gazze’de olduğunu iddia etti.

İsrail’in Filistin’deki zulmü aralıksız devam ederken Türkiye'de son dönemde "TSK Gazze'ye" sesleri daha fazla yükseliyor.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır” dedi.

Gazze tartışmaları sürerken Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Söz konusu “Görünmeyen yüzler” başlıklı video 2 milyondan fazla görüntüleme aldı. Videoda her yeri kamufle olmuş Mehmetçikler yer alırken gelen yorumlarda TSK’nin çoktan Gazze’ye gittiğini belirtenler oldu.

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