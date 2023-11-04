BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
GÜNCEL

Çengel Operasyonu'nda 216 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesi amacıyla eş zamanlı yürütülen Çengel Operasyonu'nda 216 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, halkın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden, aynı zamanda ülkenin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan kaçak ve sahte içki ticaretinin engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca 81 ilde operasyon düzenlendi.

30 bin 126 litre etil alkol, 15 bin 300 litre kaçak sahte içki, 3 bin 132 şişe kaçak sahte içki, 1497 boş şişe, 2 bin 364 bandrol, 2 bin 658 alkol aroması ve 2 bin 134 etiketin ele geçirildiği operasyonda, 25 kaçak ve sahte alkollü içki imalathanesi tespit edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda yaklaşık 43 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik ederek, "Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahteciliğe karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yolcu otobüsü alev aldı, yolcular canlarını zor kurtardı
Yolcu otobüsü alev aldı, yolcular canlarını zor kurtardı
Vladimir Putin’den müftüye "Aleykümselam" cevabı
Vladimir Putin’den müftüye "Aleykümselam" cevabı
Mehmetçik Gazze'de mi? MSB'nin 'Görünmeyen yüzler' videosu olay oldu
Mehmetçik Gazze'de mi? MSB'nin 'Görünmeyen yüzler' videosu olay oldu
Asgari ücretlileri üzecek haber! Ankara kulislerinde konuşuluyor
Asgari ücretlileri üzecek haber! Ankara kulislerinde konuşuluyor
İsrail askerlerinden kamera önünde rezillik! Dünya ayağa kalktı, İsrail soruşturma başlatmak zorunda kaldı
İsrail askerlerinden kamera önünde rezillik! Dünya ayağa kalktı, İsrail soruşturma başlatmak zorunda kaldı
MSB: "Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi”
MSB: "Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu
Bakan Yerlikaya: "44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında 176 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya: "44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında 176 şüpheli yakalandı
Ersan Şen, Dilan Polat'a sahip çıktı, gazetecileri suçladı! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdiler
Ersan Şen, Dilan Polat'a sahip çıktı, gazetecileri suçladı! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdiler
 Veteriner kliniğinde cinayet anı kamerada! Köpek eğitmeni para için hayvan sahibini vurdu
 Veteriner kliniğinde cinayet anı kamerada! Köpek eğitmeni para için hayvan sahibini vurdu
Kassam Tugayları, İsrail tanklarını hedef aldığı çatışmanın görüntülerini yayınladı
Kassam Tugayları, İsrail tanklarını hedef aldığı çatışmanın görüntülerini yayınladı
Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde 2 İsrail tankını imha ettik
Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde 2 İsrail tankını imha ettik